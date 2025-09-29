На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чехии ведут расследование возможного вмешательства в предвыборную кампанию

Denikn: власти Чехии расследуют возможное вмешательство в предвыборную кампанию
Depositphotos

Чешские власти ведут расследование активности появившихся в социальной сети TikTok около 300 фейковых аккаунтов, якобы пытающихся повлиять на итоги выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает портал Denikn.

Эти аккаунты якобы распространяют контент, направленный против Североатлантического альянса и Европейского союза, продвигают альтернативный взгляд на украинский кризис и популяризируют оппозиционные популистские силы, такие как правое политическое движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) и коалиция левых сил с участием коммунистов «Достаточно!» (Stačilo!).

В Телекоммуникационном управлении Чехии подтвердили, что изучают эти аккаунты. По мнению экспертов, аккаунты являются роботизированными, связаны между собой и взаимными комментариями искусственно увеличивают свой охват до нескольких миллионов просмотров еженедельно.

8 сентября лидеры движения SPD представили свою предвыборную программу, в которой идет речь о ревизии разрешений на проживание в стране иностранцев с высылкой на родину всех нелегалов, «от Украины до Африки».

Ранее Кремль отреагировал на заявление генпрокурора Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы.

