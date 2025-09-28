На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко обратился к Трампу по оружию для Украины

Лукашенко призвал Трампа не строить планы продажи ЕС оружия для поставок Украине
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидера США Дональда Трампа не выстраивать комбинации относительно возможной продажи американского оружия европейским странам. Об этом сообщает «Беларусь-1».

По его мнению, государства Евросоюза могут как заплатить за американское оружие, а могут и не заплатить.

«Как [бывший президент США Джо] Байден раньше отдавал оружие, а оно поступило на Украину. Вы что, проверите, кому кто и что платил?», — задался вопросом Лукашенко.

Он считает, что в такой ситуации следует заранее непублично договариваться, а уже после — говорить о результатах.

26 сентября Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир. По его словам, у Трампа тактика заключается в том, чтобы «надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти». Президент Белоруссии подчеркнул, что глава Белого дома «бунтарь в самом хорошем смысле слова», а сам он мало отличается от Трампа и называет себя «трампистом».

Ранее Трамп заявил, что Лукашенко — могущественный лидер.

