Основатель и глава Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы обращались к нему с просьбой цензурировать молдавские Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что слова предпринимателя лишь подтвердили вмешательство Запада в молдавские избирательные процессы, и назвал «издевательством» происходящие там политические гонения.

«Заявление Дурова не стало откровением, наоборот, — подтверждением вмешательства Запада в молдавские избирательные процессы на стороне команды Санду. То, что происходит в Молдове — полное издевательство над понятием честного волеизъявления: жесточайшая политическая цензура, снятие с дистанции и запрет политпартий, аресты под надуманными предлогами оппозиционных политиков, гонения на православную веру. Режим Санду совсем не уверен в реальной поддержке молдавского населения и действует грязными методами при поддержке своих европейских спонсоров», — сказал он.

28 сентября Павел Дуров рассказал, что около года назад, находясь в Париже из-за уголовного дела, он получил через посредника предложение от французских спецслужб — его попросили помочь правительству Молдавии в цензуре определенных каналов в мессенджере перед президентскими выборами. По словам бизнесмена, после анализа указанных каналов были выявлены некоторые нарушения правил, и они были удалены.

Предприниматель уточнил, что в обмен на сотрудничество французская разведка пообещала надавить на судью, который выдал ордер на его арест.

Вскоре команда Telegram получила второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых оказались легитимными и соответствовали правилам платформы. Дуров отметил, что все эти каналы выражали политические позиции, неугодные властям Франции и Молдавии, и мессенджер отказался удовлетворить эту просьбу.

Дуров подчеркнул приверженность платформы свободе слова и пообещал продолжать раскрывать попытки давления на компанию с целью цензуры.

