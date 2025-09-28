На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Издевательство»: в Госдуме оценили просьбу к Дурову цензурировать Telegram в Молдавии

Депутат Слуцкий: заявление Дурова подтвердило вмешательство запада в выборы в Молдавии
true
true
true
close
Global Look Press

Основатель и глава Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы обращались к нему с просьбой цензурировать молдавские Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что слова предпринимателя лишь подтвердили вмешательство Запада в молдавские избирательные процессы, и назвал «издевательством» происходящие там политические гонения.

«Заявление Дурова не стало откровением, наоборот, — подтверждением вмешательства Запада в молдавские избирательные процессы на стороне команды Санду. То, что происходит в Молдове — полное издевательство над понятием честного волеизъявления: жесточайшая политическая цензура, снятие с дистанции и запрет политпартий, аресты под надуманными предлогами оппозиционных политиков, гонения на православную веру. Режим Санду совсем не уверен в реальной поддержке молдавского населения и действует грязными методами при поддержке своих европейских спонсоров», — сказал он.

28 сентября Павел Дуров рассказал, что около года назад, находясь в Париже из-за уголовного дела, он получил через посредника предложение от французских спецслужб — его попросили помочь правительству Молдавии в цензуре определенных каналов в мессенджере перед президентскими выборами. По словам бизнесмена, после анализа указанных каналов были выявлены некоторые нарушения правил, и они были удалены.

Предприниматель уточнил, что в обмен на сотрудничество французская разведка пообещала надавить на судью, который выдал ордер на его арест.

Вскоре команда Telegram получила второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых оказались легитимными и соответствовали правилам платформы. Дуров отметил, что все эти каналы выражали политические позиции, неугодные властям Франции и Молдавии, и мессенджер отказался удовлетворить эту просьбу.

Дуров подчеркнул приверженность платформы свободе слова и пообещал продолжать раскрывать попытки давления на компанию с целью цензуры.

Ранее Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами