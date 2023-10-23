В Кремле прокомментировали заявление Байдена о новом миропорядке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва не разделяет мнение Вашингтона о том, что США могут создать новый мировой порядок.

Песков пояснил, что Кремль согласен с президентом США Джо Байденом в том, что мировой порядок нуждается в других принципах организации, свободных от попыток навязывать свою волю.

«Миропорядок, который зиждется на праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве. У Байдена была фраза, что США способны создать такой порядок. Мы здесь не согласны. США имеют в виду американоцентристский миропорядок», — пояснил Песков.

До этого политолог Юрий Светов прокомментировал слова Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине. По словам эксперта, американский лидер не в первый раз оскорбляет своего российского коллегу. Политолог подчеркнул, что Джо Байден является опытным политиком, и если он что-то говорит, он знает, для чего это делает.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.