Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявление Байдена о новом миропорядке

Песков: мы не согласны, что США могут создать новый миропорядок

close
100%
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва не разделяет мнение Вашингтона о том, что США могут создать новый мировой порядок.

Песков пояснил, что Кремль согласен с президентом США Джо Байденом в том, что мировой порядок нуждается в других принципах организации, свободных от попыток навязывать свою волю.

«Миропорядок, который зиждется на праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве. У Байдена была фраза, что США способны создать такой порядок. Мы здесь не согласны. США имеют в виду американоцентристский миропорядок», — пояснил Песков.

До этого политолог Юрий Светов прокомментировал слова Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине. По словам эксперта, американский лидер не в первый раз оскорбляет своего российского коллегу. Политолог подчеркнул, что Джо Байден является опытным политиком, и если он что-то говорит, он знает, для чего это делает.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий