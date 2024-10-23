Современная система глобального управления во многом неэффективна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, современная система глобального управления «буксует». Песков уточнил, что наступило время подумать о том, как придать ей большую эффективность.

Он добавил, что Владимир Путин поддерживает данную идею.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

23 октября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что БРИКС должна стать главной силой, ведущей мир к новой системе глобального управления. По его словам, реформа системы отстает от темпа, с которым меняется баланс сил на мировой арене.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил возможность вступления стран НАТО в БРИКС.