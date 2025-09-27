Лавров указал на признаки ренацификации в Германии

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Германии наблюдаются признаки ренацификации. Об этом дипломат заявил, выступая на пресс-конференции по итогам своей работы на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Насчет милитаризации Германии мы не раз высказывали свою глубокую озабоченность. Там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются», — подчеркнул российский министр.

По его мнению, данные действия служат той же цели, что и в случае с Гитлером — стремлению подчинить себе всю Европу и нанести стратегическое поражение. Если раньше это было направлено против Советского Союза, то в современности, по мнению Лаврова, эта угроза исходит уже в адрес Российской Федерации.

23 сентября состоялось открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня. В рамках этого мероприятия главы государств и правительств оценивают сложившуюся международную обстановку и формулируют свои взгляды на ключевые мировые конфликты.

