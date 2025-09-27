На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров указал на признаки ренацификации в Германии

Лавров: в Германии наблюдаются признаки ренацификации
true
true
true

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Германии наблюдаются признаки ренацификации. Об этом дипломат заявил, выступая на пресс-конференции по итогам своей работы на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Насчет милитаризации Германии мы не раз высказывали свою глубокую озабоченность. Там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются», — подчеркнул российский министр.

По его мнению, данные действия служат той же цели, что и в случае с Гитлером — стремлению подчинить себе всю Европу и нанести стратегическое поражение. Если раньше это было направлено против Советского Союза, то в современности, по мнению Лаврова, эта угроза исходит уже в адрес Российской Федерации.

23 сентября состоялось открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня. В рамках этого мероприятия главы государств и правительств оценивают сложившуюся международную обстановку и формулируют свои взгляды на ключевые мировые конфликты.

Ранее Лавров раскрыл, что объединяет германских и украинских нацистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами