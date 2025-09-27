Израиль заявил о попытках Ирана вербовать израильтян

Сотни израильтян сообщают о попытках вербовки со стороны иранской разведки через телефонные звонки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные израильской полиции.

В заявлении силовиков отмечается, что в последние часы на горячую линию поступили сотни сообщений от граждан о звонках с неизвестных номеров, в которых им предлагали вступить в иранскую организацию.

«Цель этих звонков — посеять панику среди населения в военное время и напомнить о попытках иранских спецслужб вербовать израильских граждан в Израиле и за рубежом для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля», — предупредили полицейские.

В полиции Израиля призвали граждан проявлять бдительность, сообщать о любых подозрительных событиях на горячую линию и избегать сотрудничества с врагом. Пресс-служба заверила, что полиция и другие службы безопасности проводят расследование этих инцидентов и продолжат работу по выявлению и пресечению террористической и шпионской деятельности.

Ранее Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.