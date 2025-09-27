Володин: Меркель и другие западные политики хотели бы, чтобы России не было

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и другие западные политики хотели бы, чтобы России не было. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По его словам, для того чтобы понять отношение западных политиков к России, всего лишь необходимо прочесть недавнюю публикацию Меркель, где она комментирует заявление президента РФ Владимира Владимировича Путина, сделанное в начале 2000-х годов.

Говоря о распаде СССР, Путин назвал это событие величайшей катастрофой прошлого века. На что Меркель заявила, что для нее развал советского государства стал счастьем всей ее жизни.

Бывший канцлер хотела бы, чтобы Российской Федерации не было, при этом считая совершенно логичным и верным, что именно Советский Союз в 1990 году восстановил единство Германии, не потребовав ничего взамен, добавил Володин.

Парламентарий напомнил, что на протяжении многих лет Россия поставляла Германии недорогие энергоресурсы, которые стали основой развития ее экономики.

По словам спикера Госдумы, в отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы, но, как показала история, это не только не оценили, но и желают российскому государству краха.

