Постпред Венесуэлы при ООН раскрыл истинные цели борьбы США с наркотрафиком

Борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы в Карибском заливе направлена на смену политического курса в республике. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.

«Мы видим, что это преследует ту же цель, что и санкции: спровоцировать смену политического курса», — заявил он.

Дипломат провел параллель между сложившейся ситуацией с вторжением в Ирак, когда предлогом для Вашингтона выступило якобы наличие оружия массового поражения. По его словам, статистические данные ООН о наркотиках с 1999 года опровергают риторику администрации Белого дома о борьбе с наркотрафиком. Согласно отчетам, в Венесуэле нет картелей, а наркотрафик через Карибский залив составляет лишь 5% всех наркотиков, попадающих на территорию Штатов.

Делёз подчеркнул, что при этом 87% наркотрафика проходит через Тихий океан, однако вооруженных конфликтов в этих водах под таким предлогом не наблюдается.

В сентябре США неоднократно использовали свои ракеты для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По данным правительства США, на одной из лодок было поражено 17 человек. В ответ на удары президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.