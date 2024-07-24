В МИД РФ заявили, что США не заинтересованы в запрете ядерных испытаний

Американские власти на протяжении четверти века не предприняли практических шагов в сторону ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, передает ТАСС.

«Еще в 1999 году конгресс США под надуманным предлогом отклонил ратификацию ДВЗЯИ. С тех пор Вашингтон так и не предпринял каких-либо практических действий», — обратил внимание дипломат.

По его словам, рассуждения о том, что ратификацию документа не удается провести через конгресс США, российские власти воспринимают «как отговорку», что указывает на незаинтересованность Вашингтона в ратификации ДВЗЯИ.

В начале июня в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.

Бывший заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер подчеркнула, что с точки зрения Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, ДНЯО является договором о нераспространении в Европе, потому что он не позволил многим союзникам НАТО получить и развернуть ядерное оружие.

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