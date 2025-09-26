На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В постпредстве РФ при ООН высказались о запуске восстановления антииранских санкций

Полянский: Россия не признает заявления о якобы возврате санкций против Ирана
Global Look Press

Россия «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления «Евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия) санкций в отношении исламской республики Иран. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает РИА Новости.

«Что касается заявлений Великобритании и Франции, что они якобы запустили снэпбэк (автоматическое возобновление санкций СБ ООН против Ирана, — «Газета.Ru»), то мы категорически не признаем их состоятельность», — сказал дипломат.

26 августа Совбез ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления санкций против Ирана.

Документ был разработан совместно РФ и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

Действие санкций будет возобновлено 27 сентября; до этой даты члены Совбеза ведут переговоры.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.

Конфликт вокруг Ирана
