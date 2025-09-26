В России возобновили работу Группы по антиэкстремистскому сотрудничеству

Группа экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству возобновила работу в министерстве иностранных дел России. Информация об этом опубликована на сайте дипведомства.

Как отмечается в сообщении, первое заседание экспертов в МИД РФ прошло 25 сентября.

«В мероприятии приняли участие более 40 представителей российских заинтересованных компетентных министерств и ведомств, научных и образовательных организаций, гражданского общества» — поясняется в публикации.

Участники мероприятия в формате открытого диалога поделились опытом работы в данной сфере с учетом обновленной Стратегии противодействия экстремизму в России, а также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов антиэкстремистской повестки, отметили в ведомстве.

Во время дискуссии особое внимание было уделено перспективам продвижения российских приоритетов по борьбе с экстремизмом в Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

