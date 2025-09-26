На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт предрек увеличение числа взрывов на промышленных объектах в Британии

Офицер Попов: число взрывов на промышленных объектах в Британии будет расти
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе Tsargrad.tv прокомментировал взрыв на территории промзоны в Суиндоне в Великобритании. Он отметил, что подобные инциденты в королевстве происходят все чаще, и на это есть обоснованные причины.

По его словам, люди, занятые на производстве, как и все население Британии, разделились на несколько лагерей: один из них не понимает, почему Лондон должен поддерживать Украину, а другой — отчетливо осознает, что своими действиями руководство страны втягивается в конфликт с Россией.

«Поэтому я допускаю, что соответствующий фон среди населения Великобритании дает возможность людям с радикальной точкой зрения на участие Великобритании в конфликте Украины и России, и по факту в конфликте с Россией, халатно относиться к своим служебным обязанностям», — сказал Попов.

По его прогнозам, количество подобных происшествий в Британии будет увеличиваться, пока Лондон не перестанет поддерживать Киев.

24 сентября на складе в промышленной зоне города Суиндон произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Экстренные службы были вызваны в промзону Groundwell Industrial Estate около 19:30 по местному времени (21:30 мск). В полиции графства Уилтшир сообщили, что проводятся «работы по эвакуации близлежащих районов». О пострадавших неизвестно.

15 сентября правительство Великобритании объявило о планах построить в городе крупнейший в стране завод по производству дронов. Предприятие должно будет открыться в следующем году и «сделать Суиндон центром производства британских беспилотников».

Ранее британский политик назвал вероятных заказчиков теракта на «Северных потоках».

