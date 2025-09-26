В России заявили, что у НАТО нет технических возможностей сбивать российские самолеты

У стран НАТО нет технических возможностей, чтобы сбивать российские истребители, которые якобы заходили в воздушное пространство государств-членов альянса. Об этом заявил депутат Андрей Колесник, передает aif.ru.

«Прежде, чем выступать с такими воинствующими заявлениями, пусть подумают, есть ли у них технические возможности. У нас есть», — подчеркнул он.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Ранее самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой.