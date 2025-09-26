WP: Трампу нужно снять ограничения на удары Украины по территории России

Президенту США Дональду Трампу нужно снять ограничения ВСУ наносить удары западным оружием по территории России. Об этом пишет газета The Washington Post.

«(Трампу нужно. – «Газета.Ru») снять ограничения, введенные (бывшим президентом США Джо. – «Газета.Ru») Байденом, которые не позволяли Украине использовать оружие НАТО для ударов по российской территории», — говорится в сообщении издания.

До этого та же газета писала, что США и Европе нужна скоординированная кампания против России, которая состояла бы из трех главных пунктов.

Первым шагом Запада должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка. Вторым — «решительная реакция» Североатлантического альянса на любые дальнейшие якобы нарушения Россией воздушного пространства НАТО. Третий шаг предполагает «продать Украине оружие, необходимое для того, чтобы российские войска перешли в оборону».

Ранее Трамп ответил, поддержит ли союзников по НАТО в том, чтобы сбивать российские самолеты.