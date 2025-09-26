На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа призвали снять ограничения на удары Украины по России

WP: Трампу нужно снять ограничения на удары Украины по территории России
Alex Brandon/AP

Президенту США Дональду Трампу нужно снять ограничения ВСУ наносить удары западным оружием по территории России. Об этом пишет газета The Washington Post.

«(Трампу нужно. – «Газета.Ru») снять ограничения, введенные (бывшим президентом США Джо. – «Газета.Ru») Байденом, которые не позволяли Украине использовать оружие НАТО для ударов по российской территории», — говорится в сообщении издания.

До этого та же газета писала, что США и Европе нужна скоординированная кампания против России, которая состояла бы из трех главных пунктов.

Первым шагом Запада должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка. Вторым — «решительная реакция» Североатлантического альянса на любые дальнейшие якобы нарушения Россией воздушного пространства НАТО. Третий шаг предполагает «продать Украине оружие, необходимое для того, чтобы российские войска перешли в оборону».

Ранее Трамп ответил, поддержит ли союзников по НАТО в том, чтобы сбивать российские самолеты.

Переговоры о мире на Украине
