Президенту США Дональду Трампу нужно снять ограничения ВСУ наносить удары западным оружием по территории России. Об этом пишет газета The Washington Post.
«(Трампу нужно. – «Газета.Ru») снять ограничения, введенные (бывшим президентом США Джо. – «Газета.Ru») Байденом, которые не позволяли Украине использовать оружие НАТО для ударов по российской территории», — говорится в сообщении издания.
До этого та же газета писала, что США и Европе нужна скоординированная кампания против России, которая состояла бы из трех главных пунктов.
Первым шагом Запада должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка. Вторым — «решительная реакция» Североатлантического альянса на любые дальнейшие якобы нарушения Россией воздушного пространства НАТО. Третий шаг предполагает «продать Украине оружие, необходимое для того, чтобы российские войска перешли в оборону».
Ранее Трамп ответил, поддержит ли союзников по НАТО в том, чтобы сбивать российские самолеты.