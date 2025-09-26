В служебном транспорте украинского лидера Владимира Зеленского есть много алкоголя, мест для общения с женщинами и все бытовые принадлежности. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.

«В любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для комфорта. Когда я летал в самолетах с президентами, то видел насколько там все хорошо оборудовано. Есть все, чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее. Конечно же, в таких поездах есть и связь, охрана и все бытовые принадлежности», — подчеркнул он.

Большое количество резиденций и охраняемых объектов украинского лидера находятся в западной части Украины. По словам Скачко, Зеленский может отсиживаться в бункерах «сколько угодно», а в Киев ему ездить не обязательно.

Летом газета Financial Times писала, что после начала СВО в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в бункере «держали под рукой штурмовые винтовки», чтобы, среди прочего, «достойно уйти».

Ранее стало известно, что Зеленский часто спит с Ермаком в бункере из-за обстрелов.