В США хотят вернуться к повсеместному использованию смертной казни

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что намерена добиваться разрешения смертной казни по всей стране. Ее слова приводит Reuters.

«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране», — подчеркнула она.

С таким заявлением она выступила сразу после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне. Трамп пообещал, что смертная казнь будет грозить всем, кто совершит убийство. По его словам, это является действенной превентивной мерой.

В США смертная казнь действует в 27 штатах из 50. Чаще всего она применяется на юге страны — в Юте, Аризоне, Флориде и еще 13 штатах. На территории шести американских штатов смертная казнь законодательно разрешена, однако на нее наложен мораторий. В 2021 году президент США Джо Байден наложил мораторий на смертную казнь по судебным процессам, которые ведут федеральные органы юстиции. Трамп отменил этот мораторий в день возвращения в Белый дом.

Пэм Бонди с 2011 по 2019 год занимала пост генерального прокурора Флориды. Она стала первой женщиной, которая заняла этот пост в США.

Ранее Трамп признался к ненависти к оппонентам и заявил, что не желает им самого лучшего.