Трамп восстановил смертную казнь в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне (округ Колумбия). Текст документа размещен на сайте Белого дома.

Как пишет The Guardian, анонсировав возвращение смертной казни в этом городе, Трамп пообещал, что смертная казнь будет грозить всем, кто совершит убийство. По его словам, это является действенной превентивной мерой.

Последняя казнь в столице США была произведена в 1957 году. В 1981 году городской совет Вашингтона полностью отменил смертную казнь в городе. Возможность отменить решение совета у Трампа появилась из-за особого статуса округа Колумбия и надзора федерального правительства за ним. За реализацию указа президента США о восстановлении смертной казни в Колумбии будет отвечать прокуратура и министерство юстиции США.

Критики решения Трампа указывают на то, что суды присяжных предвзяты к темнокожим фигурантам на всех этапах судебного процесса. По данным НКО Death Penalty Information Center, за 50 лет в США оправдали после приведения в исполнение смертной казни 200 человек. 108 из них были темнокожими.

В США смертная казнь действует в 27 штатах из 50. Чаще всего она применяется на юге страны — в Юте, Аризоне, Флориде и еще 13 штатах. На территории шести американских штатов смертная казнь законодательно разрешена, однако на нее наложен мораторий. В 2021 году президент США Джо Байден наложил мораторий на смертную казнь по судебным процессам, которые ведут федеральные органы юстиции. Трамп отменил этот мораторий в день возвращения в Белый дом.

Ранее Трамп признался к ненависти к оппонентам и заявил, что не желает им самого лучшего.