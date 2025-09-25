Жена Зеленского опубликовала фото с Меланией Трамп

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена заявила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встретилась с первой леди США Меланией Трамп, и опубликовала совместное фото.
«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего, защиту детей и их детства», — написала Зеленская.
Кроме того, она поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
До этого газета New York Post, ссылаясь на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана, писала, что двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа с супругой украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке не будет.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Мелания Трамп отказывается от встречи с Еленой Зеленской из-за ее репутации.
Ранее Кейт Миддлтон встретилась с Меланией Трамп в садах Виндзора.