В России назвали «никчемной бравадой» слова Зеленского об ударах по Москве

Депутат Белик назвал никчемными слова Зеленского об ударах по Москве
Stefan Jeremiah/AP

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве — не более чем «никчемная бравада». Такое мнение в интервью RT высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Глава киевского режима, заявляя подобное, должен понимать, что все его провокации неизбежно повлекут ответные меры со стороны нашей страны, которая руководствуется своими национальными интересами и безопасностью граждан», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что перенос военных действий на гражданское население — преступные методы, которые предпочитает использовать Киев.

25 сентября Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у РФ есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет».

Два дня назад президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил.

Ранее генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину.

