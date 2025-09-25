«Росатом» продолжает строительство второго и третьего блоков АЭС «Бушер» в Иране. Об этом заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев на международном форуме «Мировая атомная неделя», передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, в Иране успешно эксплуатируется достроенный с участием РФ первый блок АЭС «Бушер». Лихачев отметил, что он выработал уже более 70 миллиардов киловатт-часов.

«Мы также продолжаем работу над вторым и третьим блоками», — добавил генеральный директор.

Также Лихачев сообщил, что «Росатом» расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому.

22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Мохаммад Эслами заявил, что в межправительственном соглашении Москвы и Тегерана предусматривалось, что РФ построит восемь атомных энергоблоков, четыре из них — в Бушере.

Эслами также уточнил, уже проведены требуемые работы для реализации второй части соглашения, в частности уже выбран, подготовлен и оборудован необходимый участок для строительства новых энергоблоков.

24 сентября Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.

Ранее в Кремле отказались комментировать тему строительства Россией энергоблоков в Иране.