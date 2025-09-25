На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Росатом» расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому

Лихачев: «Росатом» продолжает строительство блоков АЭС «Бушер» в Иране
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

«Росатом» продолжает строительство второго и третьего блоков АЭС «Бушер» в Иране. Об этом заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев на международном форуме «Мировая атомная неделя», передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, в Иране успешно эксплуатируется достроенный с участием РФ первый блок АЭС «Бушер». Лихачев отметил, что он выработал уже более 70 миллиардов киловатт-часов.

«Мы также продолжаем работу над вторым и третьим блоками», — добавил генеральный директор.

Также Лихачев сообщил, что «Росатом» расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому.

22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Мохаммад Эслами заявил, что в межправительственном соглашении Москвы и Тегерана предусматривалось, что РФ построит восемь атомных энергоблоков, четыре из них — в Бушере.

Эслами также уточнил, уже проведены требуемые работы для реализации второй части соглашения, в частности уже выбран, подготовлен и оборудован необходимый участок для строительства новых энергоблоков.

24 сентября Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.

Ранее в Кремле отказались комментировать тему строительства Россией энергоблоков в Иране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами