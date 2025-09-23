В Кремле отказались комментировать тему строительства Россией энергоблоков в Иране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, ведут ли РФ и Иран работу по подготовке соглашения о строительстве новых энергоблоков на территории исламской республики.

Журналист спросил представителя Кремля, может ли он подтвердить эту информацию

«Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду», — сказал представитель Кремля.

22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Мохаммад Эслами заявил, что Исламская Республика Иран и Российская Федерация в ближайшее время подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков на иранской территории.

По его словам, в межправительственном соглашении двух стран предусматривалось, что РФ построит восемь атомных энергоблоков, четыре из них — в Бушере. Эслами уточнил, уже проведены требуемые работы для реализации второй части соглашения, в частности уже выбран, подготовлен и оборудован необходимый участок для строительства новых энергоблоков.

Ранее Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах.