Власти Санкт-Петербурга могут передать РПЦ психбольницу на Обводном канале

Власти Санкт-Петербурга хотят освободить психбольницу для РПЦ до 2028 года

Правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления о передаче в собственность Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви здания СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6» до конца 2027 года. Документы размещены на сайте городского правительства.

В данный момент четырехэтажное здание больницы находится в собственности Петербурга. В случае передачи строением будет распоряжаться Санкт‑Петербургская Духовная Академия РПЦ.

«Коммерсантъ» уточняет, что ранее комплекс принадлежал Александро-Невскому духовному училищу. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В данный момент здание относится к объектам религиозного назначения.

Его могут передать РПЦ только после того, как его покинет психиатрическая больница.

Финансирование мероприятий по освобождению объекта запланировано за счет государственного бюджета по статье «Содержание больниц, клиник». Дополнительных расходов на саму передачу в собственность РПЦ не требуется.

