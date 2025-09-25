Зеленский встретился с представителями украинской общины в США

Зеленский сообщил о встрече с украинской общиной США

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с украинской общиной в США в рамках визита, посвященного 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с первой леди Еленой Зеленской встретились с представителями украинской общины в США», — написал он.

Зеленский также сообщил, что провел «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом и отметил «важное изменение его сигналов по поддержке Украины».

24 сентября Зеленский произносил речь на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН при полупустом зале.

На кадрах было видно, что украинский лидер не собрал полный зал: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее первая леди США встретилась с женой Зеленского.