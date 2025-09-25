В Кремле оценили проведение в России просветительского марафона «Знание.Первые»

Проведение в России просветительского марафона «Знание.Первые» в рамках «Мировой атомной недели» — это положительное явление. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Практика очень положительная, очень хорошая. Общество «Знание» вписывает свои мероприятия в программу форумов, это, конечно, добавляет форумам прикладного значения <...>. Конечно, это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

Марафон «Знание.Первые» пройдет 26-28 сентября, будет приурочен к 80-летию российской атомной промышленности и охватит 11 городов, включая Москву, где программа продлится все три дня на ВДНХ. Также к марафону присоединится Абхазия.

Форум «Мировая атомная неделя» проходит с 25 по 28 сентября в Москве. В первый день форума ожидается выступление президента России Владимира Путина. Помимо российского лидера, мероприятие посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности лидера Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, а также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

