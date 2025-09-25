На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили проведение в России просветительского марафона «Знание.Первые»

Песков: Кремль приветствует проведение просветительского марафона «Знание.Первые»
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Проведение в России просветительского марафона «Знание.Первые» в рамках «Мировой атомной недели» — это положительное явление. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Практика очень положительная, очень хорошая. Общество «Знание» вписывает свои мероприятия в программу форумов, это, конечно, добавляет форумам прикладного значения <...>. Конечно, это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

Марафон «Знание.Первые» пройдет 26-28 сентября, будет приурочен к 80-летию российской атомной промышленности и охватит 11 городов, включая Москву, где программа продлится все три дня на ВДНХ. Также к марафону присоединится Абхазия.

Форум «Мировая атомная неделя» проходит с 25 по 28 сентября в Москве. В первый день форума ожидается выступление президента России Владимира Путина. Помимо российского лидера, мероприятие посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности лидера Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, а также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ранее в России создали ядерное топливо нового поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами