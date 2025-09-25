На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша была готова укрыть подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Rzeczpospolita: Польша хотела укрыть подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не раз в непубличных беседах озвучивал идею предоставить убежище подозреваемому в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» Владимиру Ж. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на польские источники.

Издание пишет, что Сикорский не раз говорил в ходе переговоров о готовности предоставить Владимиру Ж. убежище и наградить его орденом. Утверждается, что Варшава не считает вину украинца доказанной, поскольку он числился «одним из подозреваемых».

Власти ФРГ подозревают его в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и предполагают, что он бежал из Польши на Украину в автомобиле украинского военного атташе в Варшаве в июле 2024 года после того, как был выдан ордер на его арест.

Как сообщалось до этого, следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших «Северные потоки». Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. В диверсионную группу входили шкипер, координатор, эксперт по взрывчатым веществам и четыре водолаза, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте «Андромеда».

Ранее стало известно, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков».

