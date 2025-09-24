Президент России Владимир Путин в своем интервью французской газете Le Figaro от 2017 года верно подметил, что президенты США утрачивают самостоятельность после победы на выборах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Фундаментально президент Путин был прав, когда сказал <...>, что президенты [США] приходят к власти с идеями, а затем вскоре люди в черных или серых костюмах с портфелями и синими галстуками приходят и рассказывают им, как устроен мир», — сказал Сакс.

Полный текст интервью Путина французским журналистам можно прочесть на сайте Кремля. В нем российский лидер объясняет, что политика США не меняется, несмотря на смену глав исполнительной власти, из-за сильной бюрократии.

По мнению президента РФ, изменить подобную систему достаточно сложно. Он привел в пример экс-президента США Барака Обаму, который обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако в итоге этого не сделал.

