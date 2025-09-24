Ким Чен Ын раскритиковал чиновников из-за ситуации с больницей в Пхеньяне

ЦТАК: Ким Чен Ын обвинил чиновников в задержке строительства больницы в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра места строительства Пхеньянской больницы обвинил занимавшихся проектом чиновников в честолюбии. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Объект открыли на полтора года позже, чем планировалось, уточнили в агентстве.

«Важная причина того, что строительство больницы задержалось, – это беспорядок в хозяйственно-организационной работе, порожденный честолюбием тогдашних руководящих кадров кабинета министров», — сказал он.

Отмечается, что 23 сентября лидер КНДР осмотрел Пхеньянскую объединенную больницу в преддверии завершения ее строительства.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

