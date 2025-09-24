На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский завершил выступление на трибуне ГА ООН

Зеленский призвал страны ООН сохранить планету для других поколений
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН и призвал государства объединиться «во имя мира». Трансляцию выступления украинского лидера вел YouTube-канал международной организации.

«Мы должны сделать так, чтобы сохранить нашу планету для других поколений. Мы должны объединить наши усилия во имя мира и безопасности», — заявил Зеленский.

В своей речи на английском языке он раскритиковал неспособность международного права защитить страны без «влиятельных друзей», предложил Евросоюзу помочь Молдавии финансово, чтобы не «потерять» Кишинев, как Минск и Тбилиси, рассказал, что на Украине создают подземные школы и больницы, и заявил, что «остановить» Россию дешевле, чем восстанавливать украинскую экономику после окончания конфликта.

Выступление Зеленского прошло при полупустом зале: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленскому не нужны переговоры и урегулирование конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами