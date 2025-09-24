Зеленский завершил выступление на трибуне ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН и призвал государства объединиться «во имя мира». Трансляцию выступления украинского лидера вел YouTube-канал международной организации.

«Мы должны сделать так, чтобы сохранить нашу планету для других поколений. Мы должны объединить наши усилия во имя мира и безопасности», — заявил Зеленский.

В своей речи на английском языке он раскритиковал неспособность международного права защитить страны без «влиятельных друзей», предложил Евросоюзу помочь Молдавии финансово, чтобы не «потерять» Кишинев, как Минск и Тбилиси, рассказал, что на Украине создают подземные школы и больницы, и заявил, что «остановить» Россию дешевле, чем восстанавливать украинскую экономику после окончания конфликта.

Выступление Зеленского прошло при полупустом зале: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленскому не нужны переговоры и урегулирование конфликта.