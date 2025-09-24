На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что Зеленскому не нужны переговоры и урегулирование конфликта

Мирошник: Киев создает «кровавый фон» к неделе высокого уровня в ГА ООН
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Украина пытается создать «кровавый фон» к неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН и участию в нем президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на протяжении трех дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Белгородскую, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР, ЛНР и Крым, предпринимают попытки организовать атаки на Москву и Московскую область.

По мнению дипломата, это свидетельствует о полном отсутствии у Зеленского желания добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Его окружение, как считает Мирошник, всеми доступными средствами пытается создать отрицательный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта, поскольку ВСУ терпят поражение на поле боя.

Представитель МИД добавил, что ни переговоры, ни разрешение конфликта Зеленскому не нужны — он приехал на сессию ГА ООН в Нью-Йорке просить у западных союзников денег и оружия.

Ранее Дмитрий Песков напомнил о нежелании Европы и США разрешить первопричины конфликта на Украине.

