Журналист рассказал о неуместной шутке Зеленского в Нью-Йорке

Украинский лидер Владимир Зеленский шутит и смеется в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, а в этом время Киев продолжает проигрывать на поле боя и терять территории. Об этом в соцсети X заявил журналист Чей Боуз.

«В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться», — подчеркнул журналист, комментируя видео, где Зеленский, сказал, что чувствует себя президентом США из-за внимания к себе.

Также Зеленский на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совбеза ООН, выступая на английском языке, перепутал слова и предложил «усилить лыжи».

Зеленский сказал skis («лыжи») вместо skies («небо»), говоря о противовоздушной обороне.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее США на Совбезе ООН заявили о прямых переговорах России и Украины.