Politico: ФРГ хочет потратить 8% оборонного бюджета на вооружение из США

Германия намерена потратить 8% оборонного бюджета на американское оружие. Об этом пишет газета Politico.

«В списке оборонных закупок Германии на 80 миллиардов евро остается мало места для американского оружия», — говорится в сообщении издания.

Общая сумма закупок у американских компаний составляет около €6,8 млрд, что представляет собой примерно 8% от всей суммы.

Берлин намерен приобрести у Штатов ракеты для ЗРК MIM-104 Patriot, ракеты для самолета Boeing P-8A, а также ракеты AMRAAM и ESSM и радиооборудование.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков.

