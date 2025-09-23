На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия потратит 8% оборонного бюджета на американское оружие

Politico: ФРГ хочет потратить 8% оборонного бюджета на вооружение из США
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Германия намерена потратить 8% оборонного бюджета на американское оружие. Об этом пишет газета Politico.

«В списке оборонных закупок Германии на 80 миллиардов евро остается мало места для американского оружия», — говорится в сообщении издания.

Общая сумма закупок у американских компаний составляет около €6,8 млрд, что представляет собой примерно 8% от всей суммы.

Берлин намерен приобрести у Штатов ракеты для ЗРК MIM-104 Patriot, ракеты для самолета Boeing P-8A, а также ракеты AMRAAM и ESSM и радиооборудование.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков.

Ранее Буданов начал запугивать Европу нападением России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами