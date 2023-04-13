Попавший под санкции Великобритании Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

Маркетплейс Ozon сообщил, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров компании из-за введенных против него санкций.

«Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него», — говорится в заявлении.

В ближайшее время это место останется вакантным, отметили в Ozon.

В организации подчеркнули, что Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании не находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании или каких-либо других юрисдикций.

Ранее Британия расширила перечень лиц, против которых введены антироссийские санкции. По ограничения попали Феликс Евтушенков, его отец — основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков с супругой Натальей и дочерью Татьяной.