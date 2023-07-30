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Чехия арестовала отель российского миллиардера

CT24: власти Чехии арестовали пятизвездный отель Владимира Евтушенкова

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Пресс-служба компании АФК «Система»

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend. Об этом сообщает телеканал CT24.

Отмечается, что таким образом начали действовать санкционные меры Чехии в отношении бизнесмена, которые были введены в конце июня.

В публикации отмечается, что правительство республики арестовало имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). По данным телеканала, общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн).

В апреле 2023 года маркетплейс Ozon сообщил, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров компании из-за введенных против него санкций.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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