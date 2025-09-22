Польша будет сбивать все объекты, которые «явно» нарушат ее воздушное пространство

Польша намерена сбивать все объекты, которые вторгнутся в ее воздушное пространство. Об этом на пресс-конференции заявил премьер страны Дональд Туск, передает Reuters.

«Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей — это вообще не обсуждается», — подчеркнул он.

Кроме того, Туск заявил, что ему необходимо убедиться в том, что Польша не останется одна, если конфликт начнет обостряться.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее СМИ назвали цель сбитых над Польшей беспилотников.