Зеленский дал производителям оружия налоговые льготы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон о Defence City, вводящий льготы для предприятий оборонного комплекса страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, министерство обороны Украины начнет включать в специальный реестр с указанным названием производителей оружия, которых, в частности, освободят от налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога и экологического налога. Кроме того, для таких предприятий введут упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения.

Предполагается, что действовать эти и другие льготы будут до 2036 года или до вступления Украины в Европейский союз.

20 сентября Зеленский опубликовал видеообращение на фоне Софийского собора, в котором объявил о трех новых пакетах антироссийских санкций. Он рассказал, что подписал соответствующие указы о мерах: против пропагандистов, которые помогают России; против лиц, ведущих бизнес на занятых ВС России территориях; против лиц, «дестабилизирующих» Молдавию в интересах РФ.

