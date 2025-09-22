Политолог объяснил, что будет, если Эстония атакует российские самолеты

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавний инцидент с российскими истребителями, якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии. По его словам, учитывая русофобский настрой Таллина, можно допустить, что эстонские власти хотят расширить и диверсифицировать конфликт на Украине, рассчитывая на поддержку НАТО.

«Способно ли условное НАТО без США дать отпор России в случае попытки сбития самолетов российских в прибалтийской зоне? Большой очень вопрос. Закончиться это может совершенно неприятным для Эстонии образом», — подчеркнул Пинчук.

Он пояснил, что Эстония «может вернуться в свое историческое лоно, а спецоперация на ее территории будет быстрой и эффективной».

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были направлены истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

