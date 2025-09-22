Российский дипломат объяснил, как сейчас взаимодействуют РФ и НАТО

Канал экстренной связи между РФ и НАТО продолжает работать. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил посол Москвы в Брюсселе Денис Гончар.

По его словам, в данный момент между российскими властями и Североатлантическим альянсом нет никакого «субстантивного диалога».

«Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что РФ с 1 ноября 2021 года приостановила работу постоянного представительства при НАТО. В связи с этим задача по поддержанию экстренных контактов с военным блоком была возложена на посла.

Как рассказал Гончар, международный секретариат НАТО был проинформирован о решении Москвы сразу после того, как дипломат прибыл в Брюссель. При этом представители Североатлантического альянса не дали содержательного ответа.

«Но [они] передали номера телефонов и [адреса] электронной почты, устно подтвердив, что на случай необходимости данный канал связи сохраняется», — сказал посол.

Он подчеркнул, что сейчас о возвращении к нормальному взаимодействию между РФ и НАТО речь идти не может. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока военный блок не откажется от враждебной линии по отношению к Москве.

