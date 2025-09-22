Метшина переизбрали мэром Казани

Метшина в пятый раз выбрали мэром Казани

Депутаты Казгордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Казани Ильсура Метшина, который занимает эту должность уже на протяжении почти 20 лет. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

В ходе сессии руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров представил список из трех кандидатов на должность: действующего мэра Казани Ильсура Метшина от партии «Единая Россия», Александра Комиссарова от КПРФ и Розы Гайнутдиновой от партии «Новые люди».

По итогам голосования 41 депутат поддержал Метшина, четыре — Александра Комиссарова и еще один — Розу Гайнутдинову.

Этот срок станет для Метшина пятым, он является мэром Казани с 2005 года. Трудовая деятельность мэра Казани связана с органами муниципальной власти. В 1993 году он стал работать в администрации Советского района города, занимал должность заместителя главы Вахитовского района города. С 1998 по 2005 годы Метшин руководил администрацией Нижнекамского района Татарстана.

Новость дополняется.