Британские истребители начали миссию НАТО по защите Польши

Reuters: Британия начала миссию по обеспечению безопасности Польши
WarNewsPL/X

Британские истребители начали реализацию миссию по обеспечению противовоздушной обороны Польши. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Британские истребители совершили свой первый вылет ПВО НАТО над Польшей в рамках миссии НАТО Eastern Sentry», — говорится в сообщении.

Миссия, как сообщил глава МО Британии Джон Хили, посылает «четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено».

Как сообщает Reuters, британское правительство заявило, что это стало ответом на «самое существенное нарушение» воздушного пространства НАТО.

В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что РФ специально направила дроны в Польшу, добавив, что ЕС будет продолжать «повышать цену для Москвы», существенно усиливая санкции против нее и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.

Ранее СМИ назвали цель сбитых над Польшей беспилотников.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
