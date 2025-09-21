Британские истребители начали миссию НАТО по защите Польши

Британские истребители начали реализацию миссию по обеспечению противовоздушной обороны Польши. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Британские истребители совершили свой первый вылет ПВО НАТО над Польшей в рамках миссии НАТО Eastern Sentry», — говорится в сообщении.

Миссия, как сообщил глава МО Британии Джон Хили, посылает «четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено».

Как сообщает Reuters, британское правительство заявило, что это стало ответом на «самое существенное нарушение» воздушного пространства НАТО.

В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что РФ специально направила дроны в Польшу, добавив, что ЕС будет продолжать «повышать цену для Москвы», существенно усиливая санкции против нее и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.

