Наемники ВСУ не знали, где находится Украина

Отставной военный Инкапье: наемники в ВСУ не знали, где находится Украина
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Наемники ВСУ из Колумбии не знали, где находится Украина, и ехали воевать только ради денег. Об этом РИА Новости заявил отставной колумбийский военный Данте Инкапье.

«Конфликту на Украине уже три года… но в начале конфликта (наемники. — «Газета.Ru») не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина», — подчеркнул он.

До этого Инкапье заявлял, что ВСУ не отпускают наемников из расположения воинских частей и не позволяют покинуть Украину до завершения выполнения боевых задач.

По его словам, ВСУ невыгодны утечки о настоящем положении наемников в их рядах, по этой причине иностранцев не выпускают из страны.

Инкапье добавил, что поступает много жалоб наемников на ужасное обращение со стороны украинских военных. Их подвергают физическому унижению, оскорблениям, не платят заявленную зарплату, а также угрожают расправой за нежелание воевать.

Инкапье также отметил, что в последнее время эффективность вербовки граждан стран Латинской Америки на Украину снизилась. Правозащитник связал это с частым появлением в СМИ сведений о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ вопреки попыткам украинских командиров ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях.

Ранее правозащитник назвал число погибших колумбийских военных с начала СВО на Украине.

