В Совфеде оценили слова президента Финляндии о гарантиях безопасности для Украины

Пушков: урегулирование на Украине возможно только с согласия России
Alina Smutko/Reuters

Урегулирование конфликта на Украине возможно только с согласия России. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии права голоса у РФ в вопросе о гарантиях безопасности для Киева.

«Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирование украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касается ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», — написал сенатор.

Пушков добавил, что европейские политики уже 3,5 года «тужатся чего-то добиться» в вопросе урегулирования конфликта. Однако, по его словам, у них ничего не получается. Сенатор подчеркнул, что это происходит из-за попыток навязать России неприемлемые для нее условия.

Несколькими часами ранее Стубб заявил, что Европейский союз не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

Ранее глава Европарламента назвала одну из гарантий безопасности Украины.

