Бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал готовность Киева пожертвовать агросектором ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Кулеба назвал два условия для членства Украины в ЕС: контроль объединения со стороны Франции и Германии, а также решение вопроса несовместимости украинской аграрной отрасли с европейской.

По словам Бужанского, условие экс-министра указывает на намерение пожертвовать аграрной отраслью Украины ради сохранения европейской. При этом республика не сможет принимать никаких решений в объединении, завися от Франции и Германии, подчеркнул депутат.

«Согласитесь, в лице Дмитрия Кулебы мы потеряли большого государственника. Зато спасли своих фермеров», — написал парламентарий.

10 сентября посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что республика может стать полноправным членом Евросоюза уже к 2030 году. По ее словам, конфликт на Украине замедляет процесс, но все идет к тому, чтобы вступление Киева в ЕС завершилось до 2030 года.

Ранее в Европарламенте озвучили условия для вступления Украины в ЕС.