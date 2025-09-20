В Финляндии обвинили Россию в «недопустимом и безответственном» поведении

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен обвинил Россию в «безответственном и недопустимом» поведении на фоне заявлений Эстонии о том, что истребители МиГ-31 якобы нарушили ее воздушное пространство. Об этом сообщает Yle.

По его мнению, это якобы демонстрирует «абсолютно недопустимое и безответственное поведение со стороны России». Ситуация еще больше усиливает напряженность, утверждает Хяккянен.

«Мы не можем не думать, что целью является создание определенной напряженности», – заявил он.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве намекнули на возможность сбить российский самолет, вспомнив инцидент в Турции.