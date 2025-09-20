На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии обвинили Россию в «недопустимом и безответственном» поведении

Глава МО Финляндии Хяккянен обвинил Россию в безответственном поведении
true
true
true
close
Prime Minister's Office of Finland

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен обвинил Россию в «безответственном и недопустимом» поведении на фоне заявлений Эстонии о том, что истребители МиГ-31 якобы нарушили ее воздушное пространство. Об этом сообщает Yle.

По его мнению, это якобы демонстрирует «абсолютно недопустимое и безответственное поведение со стороны России». Ситуация еще больше усиливает напряженность, утверждает Хяккянен.

«Мы не можем не думать, что целью является создание определенной напряженности», – заявил он.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве намекнули на возможность сбить российский самолет, вспомнив инцидент в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами