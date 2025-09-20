Журналист Боуз обвинил фон дер Ляйен во лжи после слов о российских МиГ-31

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за слов о российских истребителях МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

«Еврофюрер вновь лжет», — написал Боуз.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, как НАТО использует инцидент с БПЛА в небе Польши.