Премьер Грузии отреагировал на первый визит президента ОАЭ в Тбилиси

Кобахидзе: визит президента ОАЭ в Грузию говорит об интересе к стране
true
true
true
close
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Посещение Грузии президентом шейхом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном говорит об интересе этого государства к Грузии, считает глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы впервые принимаем делегацию ОАЭ во главе с президентом, что для нас высочайшая честь. <...> Ваш визит в Грузию является для нас выражением того, что у вас есть интерес в отношении нашей страны, и мы это очень ценим», — заявил премьер-министр Грузии.

Стороны договорились реализовать больше совместных проектов. Кроме того, президент ОАЭ назвал сотрудничество Эмиратов с кавказскими странами залогом стабильности в регионе.

18 сентября бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что западные страны «теряют» Грузию, которая переходит в зону влияния других государств, включая Россию. По ее словам, у Запада в этом регионе был «явный интерес», из-за чего Центральная Азия была относительно свободна от российского и от китайского влияния.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский может не пережить скандал со взрывчаткой в Грузии.

