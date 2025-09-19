На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп намерен встретиться с временным президентом Сирии

CBS: Трамп планирует встретиться с временным главой Сирии аш-Шараа на ГА ООН
true
true
true
close
Khalil Ashawi/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с временным главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на Генассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Аш-Шараа, который по-прежнему находится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за последние 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Это будет его вторая личная встреча с Трампом.

В конце августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что 23 сентября Трамп выступит на заседании ГА ООН в Нью-Йорке.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Старший сын Трампа тайно встретился с Эрдоганом.

