В МИД РФ призвали к справедливому решению вопроса урегулирования в Газе

Установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке не представляется возможным без справедливого урегулирования палестинской проблемы. Об этом сообщило российское министерство иностранных дел на официальном сайте.
В МИД РФ также выразили сожаление и разочарование в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН остановить насилие и кровопролитие в секторе Газа.
Подчеркивается, что Москва поддерживает немедленное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и заключенных, а также возобновление мирных переговоров.
Накануне Соединенные Штаты в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.
Ранее в ООН рассказали о перемещении из сектора Газа более миллиона человек.