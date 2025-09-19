На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ призвали к справедливому решению вопроса урегулирования в Газе

МИД РФ: мир на Ближнем Востоке невозможен без справедливого решения по Газе
Amir Cohen/Reuters

Установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке не представляется возможным без справедливого урегулирования палестинской проблемы. Об этом сообщило российское министерство иностранных дел на официальном сайте.

В МИД РФ также выразили сожаление и разочарование в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН остановить насилие и кровопролитие в секторе Газа.

Подчеркивается, что Москва поддерживает немедленное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и заключенных, а также возобновление мирных переговоров.

Накануне Соединенные Штаты в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее в ООН рассказали о перемещении из сектора Газа более миллиона человек.

