В МИД РФ призвали к справедливому решению вопроса урегулирования в Газе

МИД РФ: мир на Ближнем Востоке невозможен без справедливого решения по Газе

Установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке не представляется возможным без справедливого урегулирования палестинской проблемы. Об этом сообщило российское министерство иностранных дел на официальном сайте.

В МИД РФ также выразили сожаление и разочарование в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН остановить насилие и кровопролитие в секторе Газа.

Подчеркивается, что Москва поддерживает немедленное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и заключенных, а также возобновление мирных переговоров.

Накануне Соединенные Штаты в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее в ООН рассказали о перемещении из сектора Газа более миллиона человек.