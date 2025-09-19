На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС задумали досрочно отказаться от импорта СПГ из России

Reuters: ЕК предложит запрет импорта российского СПГ к 1 января 2027 года
Владимир Песня/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это произойдет на год раньше, чем планировалось изначально.

По информации Bloomberg, данная мера будет внесена в 19-й пакет санкций в отношении России, предложение о котором может быть объявлено 19 сентября.

18 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство страны одобрило запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2026 года.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. В связи с этим президент Украины призвал не думать о будущих отношениях с Россией после завершения конфликта, а сосредоточиться на помощи Киеву и давить на Москву.

Ранее в ЕК раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций.

