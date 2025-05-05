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В Госдуме сочли «бредовой идеей» трибунал Украины и Совета Европы против России

Депутат Чепа счел планируемый Украиной и СЕ трибунал против России пиар-акцией
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Совместный трибунал Украины и Совета Европы (СЕ) против России, анонсированный в Верховной раде, служит только целям пиара и является бредовой идеей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все это ни о чем, просто очередные бредовые идеи. Мы слышали много похожего и от депутатов Верховной Рады, и от президента Украины Владимира Зеленского. Но за всеми этими заявлениями не стоит ровно ничего», — сказал Чепа.

По мнению парламентария, даже если подобный трибунал состоится, то его решения никак не отразятся ни на России, ни на отношениях с третьими странами. Подобные инициативы – пиар-ходы со стороны политиков, и за этим ничего не стоит, поскольку трибунал не сможет принести реальных результатов, подчеркнул депутат.

До этого народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что Украина и Совет Европы, в который входят в том числе Великобритания, Германия и Франция, планируют подписать соглашение о создании специального трибунала против России.

Ранее нардеп назвал неожиданную цель Зеленского в отношении украинцев.

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